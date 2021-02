Cannabis, cocaïne, ecstasy : un trafic de stupéfiants démantelé à Vire dans le Calvados

Quatre personnes seront déférées ce vendredi au tribunal correctionnel de Caen pour y être présentées en comparution immédiate. Elles ont été interpellées mardi dans le secteur de Vire et de Clécy (Calvados). Plus de 40 000 euros en liquide ont été saisis, ainsi que de la drogue.

L'enquête a démarré au mois de décembre, diligentée par la brigade de recherche de Vire, épaulée par la section de recherches de la gendarmerie de Caen. Elle a abouti à six interpellations dans la journée de mardi dans le secteur de Vire et sur la commune de Clécy en Suisse Normande. Âgées de 24 à 30 ans, elles sont originaires du Calvados et de région parisienne. Plus de 40 000 euros en liquide ont été saisis, ainsi que 13 kilos de cannabis, une centaine de grammes de cocaïne et un sachet d’ecstasy.

Les gardes à vue se sont prolongées pour quatre des six personnes interpellées. Elles étaient toujours en cours ce jeudi soir à la gendarmerie de Vire. Les quatre mis en cause seront déférés vendredi au tribunal correctionnel de Caen, pour y présentés en comparution immédiate.