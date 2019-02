Cannabis et alcool au volant : prison ferme pour un Périgourdin de 42 ans

Le tribunal correctionnel de Périgueux a condamné un habitant de Monpazier à six mois de prison ferme ce mercredi 27 février. L'été dernier il a été contrôlé à deux reprises sans permis. La première fois il avait fumé du cannabis et la deuxième fois il avait trop bu.

Le tribunal correctionnel de Bergerac a infligé six mois de prison ferme (dont deux à cause d'une révocation de sursis) à un habitant de Monpazier âgé de 42 ans ce mercredi 27 février. L'été dernier, à deux reprises et en moins de 15 jours il a conduit sans permis, sans assurance et avec du cannabis ou de l'alcool dans le sang.

Lorsque les gendarmes l'interpellent à Belvès le 21 juillet dernier, ce cuisinier n'a toujours pas fait changer la carte grise de la voiture qu'il a achetée il y a quatre mois. "C'était une voiture pour trouver du travail et comme je n'ai plus de permis c'était compliqué pour l'immatriculer," explique l'homme devant le tribunal. "A l'époque je fumais un joint d'herbe chaque soir pour remplacer le médicament anti-épileptique que je ne supporte pas".

Deux grammes d'alcool dans le sang

Quinze jours plus tard, le 3 août, toujours à Belvès, sa voiture termine au fossé. Les analyses de sang montrent qu'il a alors deux grammes d'alcool dans le sang. Le récidiviste jure qu'il a arrêté depuis cet accident. "Je me suis dit que je devenais dangereux pour moi-même, maintenant je fais de l'acupuncture."

En annonçant la peine de prison, le président du tribunal reconnaît les efforts, "mais vous avez trop d'antécédents". Les yeux à demi-fermés, le coupable ne comprend pas très bien que sa voiture et son scooter ont été confisqués. Son avocate doit lui expliquer que la peine de prison est aménageable. Il pourra effectuer sa peine avec un bracelet électronique ou avec des séjours en prison les week-ends.