Deux hommes de 27 et 41 ans ont été interpellés mardi à Cherbourg-en-Cotentin dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de cannabis et de viagra. Ils seront jugés lundi 22 janvier.

C'est ce mardi que les policiers de l'unité de recherche judiciaire locale de Cherbourg ont interpellé deux hommes. Chez le plus jeune (un Tourlavillais de 27 ans), ils ont trouvé 300 grammes de cannabis et 1500 euros en liquide. Chez le plus âgé (un Cherbourgeois de 41 ans), ils sont tombés sur des pilules de Viagra qu'il revendait et 220 euros.

Plusieurs plaquettes de cannabis écoulées depuis l'an dernier

Après plusieurs auditions, les policiers ont établi que le trafic avait porté sur au moins 17 plaquettes de cannabis (de plusieurs centaines de grammes) l'an dernier et au tout début de cette année. Avec l'aide d'une brigade canine, les enquêteurs ont mis la main sur 2200 euros et un peu de résine chez une Cherbourgeoise de 29 ans, l'amie d'un des deux hommes.

Un procès dès lundi

Dans cette affaire, le plus jeune des deux individus interpellés sera poursuivi pour trafic de résine de cannabis, exercice illégal de la pharmacie (en raison de la vente de pilules de Viagra), ainsi que pour blanchiment d'argent en lien avec ce trafic de stupéfiants. Il est sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès en comparution immédiate lundi matin au tribunal de Cherbourg. Il retrouvera à la barre son complice, poursuivi pour trafic de drogue et placé en détention provisoire.