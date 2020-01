Cannabis : un gendarme gardois qui a du nez !

C'est ce qui s'appelle avoir du flair : un gendarme de Roquemaure "sent une forte odeur de cannabis" avant de procéder à une arrestation au domicile d'un habitant de la commune (Gard).

Roquemaure, France

Il faut souvent une "bonne source" pour mener a bien une enquête. Avoir du flair, ça peut aussi aider à faire la différence et "sortir de belles affaires". A Roquemaure, dans le Gard, les gendarmes viennent de mettre la main sur une culture de cannabis chez un particulier. Ce lundi, les militaires se présentent au domicile d'un riverain pour lui notifier sa convocation devant le tribunal. C'est le "nez" des gendarmes qui a permis d'aller encore plus loin et de tomber sur des plants de cannabis.

A peine arrivé chez l'homme, les gendarmes sentent une forte odeur de cannabis. Les plants ne sont, à vrai dire, pas très bien dissimulés. Dans l’entrebâillement de la porte, les gendarmes repèrent très vite une "chambre de culture". La perquisition effectuée permet de découvrir une seconde chambre de culture et de mettre la main sur une centaine de grammes de résine de cannabis.

L'homme est convoqué devant la justice en mars prochain.