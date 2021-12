Cannes : des jeunes blessent plusieurs passants en leur tirant dessus à la carabine à plomb

C'est une femme qui donne l'alerte en premier. Alors qu'elle remonte le boulevard Carnot à pied, la victime est atteinte par des tirs de carabine à plomb, au tibia et à la main. Prévenue, la Brigade Anticriminalité quadrille le secteur aux alentours de 20 heures.

Les tireurs sont finalement repérés par un voisin un peu plus tard. Ces derniers sont logés au premier étage d'un immeuble du boulevard. Les forces de l'ordre finissent par toquer à la porte et procède à l'interpellation de trois jeunes âgés de 17 à 18 ans. L'un d'eux reconnaît les faits. Sur place, les policiers saisissent une carabine à plomb, une lunette de visée et des munitions.

30 victimes potentielles

Au commissariat, un des jeunes évoque "une trentaine de victimes visées au hasard". Deux ont déjà été identifiées. Elles sont blessées à l'épaule et au visage. Les trois adolescents sont, ce midi, toujours en garde à vue pour violences avec arme en réunion.