Cannes : deux policiers renversés lors d'un contrôle du confinement

Deux policiers ont été légèrement blessés ce vendredi soir, à Cannes, dans les Alpes-Maritimes, lors d'un contrôle du confinement qui a mal tourné, indique à France Bleu Azur la police de Cannes, confirmant une information de nos confrères de Nice Matin. Dans la soirée, les policiers ont observé sur la vidéo-surveillance un regroupement d'une quinzaine de personnes dans le quartier de la Frayère, alors que le confinement en vigueur ce week-end avait démarré depuis plusieurs heures.

Une équipe de police municipale et une équipe de police nationale se sont rendus sur place. C'est là que le conducteur d'une voiture, alcoolisé, a renversé deux policiers en essayant de s'enfuir. Les policiers "ont fait usage de leur arme de service en état de légitime défense", indique le syndicat Unité SGP Police 06. Un policier municipal et un policier national ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital. Ils ont pu en sortir ce matin mais doivent encore voir un médecin dans la journée. Le conducteur du véhicule et son passager ont été interpellés et placés en garde à vue.

"Deux de mes collègues ont été percutés par un voyou", dénonce ce samedi matin Laurent Martin de Frémont, le secrétaire départemental du syndicat Unité-SGP pour les Alpes-Maritimes, invité de franceinfo. "Alors qu'ils étaient en train de se livrer à des missions Covid, ils ont été appelés pour un individu qui exhibait une arme dans les rues de Cannes", détaille-t-il.

