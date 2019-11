Cannes forme ses policiers à intervenir en cas d'attaque terroriste

200 policiers cannois vont être formés à réagir en cas d'attentat terroriste. Des policiers d'élite du RAID et de la BRI ont dispensé vendredi un cours en conditions réelles. Scénario terrible : une attaque au couteau dans le Palais des Festivals de Cannes.

Cannes, France

Cannes renforce sa lutte contre le terrorisme. Le maire David Lisnard décide de former ses 200 policiers municipaux à intervenir lors d'une attaque ou d'un attentat. Pourquoi eux ? Parce que ce sont toujours les policiers municipaux qui sont en première ligne quand il y a un danger. Avec sept patrouilles par jour, les agents de la municipalité sont systématiquement les plus proches du danger. Même si la réplique face au terrorisme ne fait pas partie de leurs prérogatives, ils seront tous formés d'ici fin 2020.

Des policiers d'élite du RAID et de la BRI ont supervisé une équipe de dix policiers municipaux. Des hommes, des femmes, des débutants, des expérimentés... Ils ont été placés en conditions réelles pour réagir dans le cadre d'un scénario terrible : une attaque au couteau dans le Palais des Festivals de Cannes. Eric Estève, ancien adjoint du RAID mène la danse. Des policiers avancent en file indienne, pistolet semi-automatique et poing et bouclier devant. Ils se protègent tout en se rapprochant de l'assaillant retranché dans une salle.

Plus de responsabilité mais de statut révisé pour les policiers municipaux

La CGT souligne l'importance de cette formation mais déplore qu'on en demande toujours plus aux policiers municipaux sans que leur salaire soit augmenté et sans que leur statut ne soit transformé en "métier à risque." La CGT manifestait d'ailleurs le 25 novembre dernier dans le centre-ville de Cannes pour dénoncer le fait que leurs retraites soient inférieures à celles des policiers nationaux "alors que la dangerosité est la même" souligne Robert Bacchi de la CGT Cannes.