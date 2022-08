Cannes : il s'introduit par la fenêtre chez son ex-compagne et lui donne des coups

Il est un peu plus d'une heure du matin, en pleine nuit, quand un homme s' introduit par la fenêtre, dans l'appartement de son ex-compagne à Cannes. La femme dort, l'homme se précipite sur elle et la traîne au sol en la tirant par les cheveux, il lui porte des coups de poing au niveau du plexus avant de lui cracher de dessus. La police municipale, avisée des faits se rend sur place et interpelle l’auteur des violences.

L'ex-compagnon avait déjà suivi sa victime sur son lieu de travail

La victime signale avoir déjà subi des violences de la part de son ex-copain mais ne pas avoir déposé plainte ajoutant que depuis il ne cesse de la harceler en lui envoyant quantité de messages et appels, il l’aurait également suivie jusqu’à son travail.