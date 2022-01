Cannes : la mosquée du centre ville va-t-elle fermer ses portes?

Le préfet des Alpes-Maritimes a engagé une procédure de fermeture administrative de deux mois de la mosquée du centre de Cannes accusée de multiplier les propos haineux et l'islam radical. Le nouvel imam dénonce une décision injuste et injustifiée et met en cause son prédécesseur.