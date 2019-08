Cannes : une voiture percute la terrasse d'un restaurant, un homme attablé blessé

Cannes, France

Un accident impressionnant sur la Croisette dans la nuit de vendredi à samedi. Vers 2 heures et demi, une conductrice a perdu le contrôle de son véhicule et terminé sa course dans la terrasse d'un restaurant rue Pasteur. Un homme attablé a été légèrement blessé par l'impact. Fort heureusement des barrières ont ralenti la voiture et permis d'éviter de plus amples dégâts.

L'homme est en état de choc, à l’hôpital de Cannes mais ses jours ne sont pas en danger.