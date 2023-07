Cannette de bière à la main, il fait demi-tour devant les policiers à Saintes

Alors qu'il bénéficiait d'un sursis probatoire de six mois et qu'il a déjà perdu son permis, un conducteur âgé d'une quarantaine d'années est parti en prison suite à un refus d'obtempérer avenue Gambetta à Saintes. La police a voulu le contrôler car il conduisait alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants, une cannette de bière à la main. Dans la course-poursuite, les forces de l'ordre ont arrêté de le suivre lorsqu'il s'est engagé dans une voie à contresens. Grâce à une autre patrouille, son adresse a été retrouvée alors les policiers se sont rendus chez ses parents à Chérac. Le lendemain, l'automobiliste s'est présenté de lui-même au commissariat. Placé en garde à vue, sa voiture a été placée en fourrière, puis il a été mis en prison suite à la révocation de son sursis. Il sera bientôt convoqué au tribunal pour être jugé pour ces nouveaux faits.

