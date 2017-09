Cantal : 120 personnes à Laroquebrou pour défendre des trésoreries menacées de fermeture

120 personnes se sont réunies ce jeudi matin pour défendre la trésorerie de Laroquebrou, menacée de fermeture comme celle de Montsalvy au 1er janvier 2018.

Dans le Cantal, la trésorerie de Laroquebrou et celle de Montsalvy pourraient fermer au 1er janvier 2018. Pour lutter contre ce projet, 120 manifestants se sont réunis ce jeudi matin 14 septembre devant la trésorerie de Laroquebrou. Dans le cortège, des représentants des syndicats FO, CGT, mais également Solidaires ainsi que des habitants et des élus.

Un service public de proximité pour les habitants et les élus

Selon Jean-Pierre Moissignac représentant Force ouvrière à la direction générale des finances publiques du Cantal, la trésorerie sert autant aux élus des communes mais aussi aux habitants.

Les trésoreries ont pour objectif "d'aider les élus locaux en terme de conseil et de gestion de leur commune" et puis pour les usagers "viennent payer leur facture d'eau, de cantine". Une partie des usagers qui se rendent à la trésorerie sont des personnes qui n'ont pas accès à internet ou qui ont du mal à se déplacer.

Une pétition rassemble plus de 1.000 signatures

Si les trésoreries de Montsavy et de Laroquebrou ferment, cela veut dire concrètement que pour se rendre à la trésorerie la plus proche, il faudra parcourir "30 à 40 kilomètres" d'après Jean-Pierre Moissignac. Les 4 postes des trésoreries de Laroquebrou et de Montsalvy ne seront pas supprimés mais déplacés dans d'autres trésoreries du département.

Mais le représentant du syndicat FO estime que, depuis quelques années, "il y a une accélération des fermetures de trésoreries" et "qu'il y a quatre ou cinq trésoreries qui pourraient fermer si cela continue".

La décision de fermeture définitive sera prise ou non par le ministère de l'action et des comptes publics à la fin du mois d'octobre.