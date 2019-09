Cantal : un marginal retrouvé mort dans le lac de Saint-Etienne-Cantalès à Lacapelle-Viescamp

Le corps d'un homme âgé d'une quarantaine d'années à été retrouvé ce jeudi matin dans le lac de Saint-Etienne-Cantalès sur la commune de Lacapelle-Viescamp (Cantal). Une enquête pour homicide involontaire et non assistance à personne en danger à été ouverte par le parquet d'Aurillac.

Lacapelle-Viescamp, Cantal, France

Dans le Cantal encore. Le corps d'un homme âgé d'une quarantaine d'années à été retrouvé ce jeudi matin dans le lac de Saint-Etienne-Cantalès sur la commune de Lacapelle-Viescamp (Cantal). La victime campait près des berges du lac avec un groupe de marginaux qui étaient restés dans la région après le festival international de théâtre de rue d'Aurillac.

Un groupe de marginaux alcoolisés

Selon les premiers éléments de l'enquête, les campeurs étaient très alcoolisés. Les gendarmes cantaliens en charge de l'enquête explorent plusieurs pistes pour expliquer le décès du quadragénaire. La victime a pu tomber accidentellement à l'eau... ou être poussée.

Enquête pour homicide involontaire

L'autopsie du corps qui doit être effectuée mardi prochain, pourra permettre d'éclairer les causes de la mort. Une enquête pour homicide involontaire et non assistance à personne en danger a été ouverte par le parquet d'Aurillac.