Cantal : 25 animaux sauvés par la SPA après la découverte de conditions de détention déplorables

Cantal, France

L'enquête a été minutieuse. Pendant plus de deux ans, les forces de l'ordre et la Direction Départementale de la Protection des Populations du Cantal ont suivi cet établissement. Finalement, le 22 novembre dernier, les personnes qui détenaient les animaux ont été condamnés à les céder, après une plainte du service Protection Animale de la SPA. C'est à cet organisme que la justice a confié les divers animaux.

Ils vivaient dans leurs excréments

La SPA précise, dans son communiqué, que ces animaux bénéficiaient "de conditions inadaptées à leurs besoins. Ils vivaient dans leurs excréments et ne bénéficiaient d’aucun soin." On parle ici de plusieurs animaux : sept chiens, six chats, trois poules, trois ânes, quatre juments, un poney et une truie. L’OABA (Oeuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs) a, quant à elle, pris en charge seize vaches, vingt-et-un ovins et huit caprins.

Déjà quatre adoptions

Une fois récupérés, le refuge de Brugheas, dans l'Allier, a recueilli chats et chiens. Les chats ont pu être proposés rapidement à l’adoption. Quatre ont déjà pu être adoptés, "des chatons" précise-t-on du côté du refuge. Les chiens font l'objet d'une surveillance accrue, car encore trop peureux, suite à leurs conditions de détention. Les autres animaux ont été recueillis par le Grand Refuge de la SPA dans l’Orne (61). Parmi eux, une ânesse qui attendait un petit, ainsi que des juments qui souffrent de souffle au coeur. Ces animaux font également l'objet d'une surveillance particulière.

Il y a un an, l'association et son antenne en Haute-Loire avait déjà recueilli près de 7 000 animaux, des rongeurs, à Lapte, près d'Yssingeaux.