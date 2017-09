Cantal : Plus de 600 pieds de cannabis découverts et un trafic démantelé à Roumegoux

C'est une plantation quasiment industrielle que les gendarmes d'Aurillac ont découvert à Roumegoux. La drogue était destinée à la revente. Quatre personnes ont été arrêtées et condamnées à des peines de prison, ce mardi, au tribunal d'Aurillac.

L'organisateur de la plantation est un homme originaire de la région toulousaine. Avec un habitant de Roumegoux, propriétaire du terrain, ils ont mis en place une véritable plantation de cannabis, destiné à la revente.

Une plantation en pleine campagne. Capture d'écran google maps

Les gendarmes de Saint-Maurs sont informés de l'existence de cette plantation, en pleine campagne au sud-ouest du Cantal. Avec la brigade de recherches d'Aurillac, ils se rendent sur place, mardi 29 août. Ils découvrent deux plantations : la première, "modeste", à côté de la maison, avec 29 pieds. La deuxième, un peu plus loin et beaucoup plus importante. 597 pieds de cannabis sont retrouvés sous une serre. Tout a été détruit.

Une plantation surveillée par une caméra

Les gendarmes se rendent compte qu'en plus cette plantation est surveillée via une caméra de vidéo-surveillance. Les gendarmes arrêtent l'exploitant du terrain, un homme de 49 ans, déjà connu pour des faits similaires. Dans le même temps, les gendarmes exploitent ses appels et ses contacts sur son téléphone ainsi que les images de la caméra de vidéo-surveillance. Ils remarquent qu'en réalité six personnes viennent s'occuper régulièrement de la plantation dont les deux fils de l'exploitant du terrain.

Après les auditions en garde à vue, ils expliquent travailler pour un homme de la région toulousaine qui organise le trafic et la revente. Ce dernier est arrêté quelques jours plus tard, le samedi 2 septembre à Beauzelle en Haute-Garonne.

Jugés ce mardi au tribunal d'Aurillac

Les quatre personnes arrêtés ont été jugées ce mardi en comparution immédiate au tribunal d'Aurillac. L'organisateur du trafic a été condamné à 3 ans de prison. L'exploitant du terrain à un an de prison dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve. Ses deux fils ont été également condamnés. Le plus âgé à 18 mois de prison dont 6 mois avec sursis, le plus jeune à 6 mois de prison avec sursis.