Cantal : appel à témoins après la disparition d'une quinquagénaire au Puy-Mary

Véronique Travert, 50 ans, n'a plus donné signe de vie depuis lundi, date de son départ en randonnée au Puy-Mary, dans le Cantal. Les gendarmes de Mauriac lancent un appel à témoins.

Une quinquagénaire est partie en randonnée au Claux, à hauteur du Puy-Mary, lundi, et depuis, plus de nouvelles. Tout juste aurait-elle été aperçue plusieurs kilomètres plus loin, au Falgoux. Son véhicule, vide, a été retrouvé par les militaires.

Les gendarmes de la compagnie de Mauriac lancent donc un appel à témoins. Cette femme de 50 ans mesure 1m65, elle est blonde, de corpulence normale, et elle porte un sac à dos bleu.

Si vous avez des informations, composez le 17, ou bien contactez la brigade cantalienne de Riom-ès-Montagnes, au 04 71 78 07 51.