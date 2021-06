Cantal : après la destruction de leurs récoltes de fourrage par la grêle, les agriculteurs appellent à l'aide

Tout un stock de fourrage détruit avant l'heure de la récolte : la déception des agriculteurs du nord-ouest du Cantal est immense. Dans la soirée du dimanche 27 juin, un violent orage est venu balayer une année de dur labeur.

De nombreuses parcelles ont été ravagées et l'herbe frappée par de gros grêlons. Au moins une quinzaine de communes en altitude sont impactées, concentrées sur une large bande entre Mauriac et Chanterelle. Les agriculteurs appellent les responsables politiques à l'aide.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux . Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

Ludovic Lemmet est éleveur à Montboudif. Impossible pour lui de fermer l’œil dimanche soir, se sentant impuissant devant son exploitation plongée dans le noir. Sur 35 hectares de fauche, il n'avait eu le temps d'en récolter que cinq avant l'orage. Les dégâts se comptent en dizaines de milliers d'euros.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux . Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

Difficile pour l'heure de chiffrer l'étendue des dégâts sur l'ensemble du département. La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA) et les Jeunes Agriculteurs (JA) du Cantal tentent actuellement de les recenser. Après déjà deux années de sécheresse et de très maigres récoltes, une chose est certaine : impossible pour eux de remonter la pente seuls.

Indemnisation calamités agricoles, exonération d'impôts, aides pour sauver le fourrage restant ou pour nourrir les bêtes cet hiver... Françis Flagel, vice-président des JA du Cantal, appelle les élus locaux et le gouvernement à l'aide.

"On a déjà tous emprunté : nos trésoreries et notre moral sont au plus bas. On pensait enfin que cette année serait la nôtre, nous avions des stocks de qualité. Aujourd'hui, on a cette quantité de fourrage pourrie devant les yeux. C'est comme si vous aviez faim sans pouvoir atteindre le frigo. C'est une torture."