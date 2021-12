Cantal : le couple Exbrayat retrouvé sain et sauf par les gendarmes

Le couple n'avait plus donné signe de vie depuis la mi-novembre : ce samedi 11 décembre, Yvon et Jennifer Exbrayat ont été retrouvés sains et saufs par les gendarmes de Saint-Flour, dans le Cantal. Ils refusent d'expliquer leur geste.

Ils sont sains et saufs ! Dans le Cantal, le couple Exbrayat a été retrouvé par les gendarmes ce samedi 11 décembre. Yvon, le mari, avait quitté le domicile familial le 17 novembre. Sa femme Jennyfer l'avait imité 6 jours plus tard, laissant derrière eux leurs enfants et leur maison à Ségur-les-Villas. Et depuis, plus aucune nouvelle, plus aucune trace.

Le couple est repassé à son domicile

Mais ce samedi matin, dans la matinée, des passants remarquent une voiture mal garée, en contrebas de la maison du couple. Le véhicule est abandonné : les passants préviennent alors les gendarmes de Saint-Flour. Une fois sur les lieux, ces derniers constatent que c'est la voiture de Jennifer Exbrayat. Les gendarmes remontent au domicile. Ils remarquent aussi l'absence d'une motoneige.

La compagnie de Saint-Flour ratisse le secteur. Les recherches sont très compliquées à cause de la neige. Mais au bout d'une heure, ils les retrouvent dans un camion, dans la commune de Vernols. C'est à quelques kilomètres de leur maison, et c'est l'endroit même où Yvon, le mari, avait abandonné son véhicule après sa fuite.

Yvon et Jennifer Exbrayat ne veulent pas parler

Le couple est en bonne santé. Mais il refuse de parler. Les parents ne souhaitent pas s'expliquer sur leur geste. La suite est désormais entre les mains du parquet d'Aurillac. Le couple pourrait être poursuivi pour délaissement d'enfant.