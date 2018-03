Auvergne, France

Selon les premiers éléments de l'enquête, Antoine Cayrol aurait été touché par le tir d'une cartouche à plomb. Il serait blessé au visage et sur le haut du corps. Il a été transporté en hélicoptère au CHU de Clermont-Ferrand. Les médecins se donnent 48 heures pour se prononcer sur son pronostic vital.

Antoine Cayrol a été retrouvé dans le jardin du pavillon qu'il habite avec sa mère, dans le quartier de la gare. Un homme, qui habite dans la maison mitoyenne, a été interpellé par les gendarmes. Ce voisin de 78 ans est le principal suspect et a été placé en garde à vue. Les gendarmes de la brigade de recherche d'Aurillac l'interrogent pour essayer de comprendre ce qui aurait pu motiver ce geste. A l'heure actuelle, il est toujours présumé innocent.

Antoine Cayrol a 52 ans. Ce passionné de la grimpe et du ski est très connu par les amateurs de ces disciplines. Il a voyagé un peu partout dans le globe et fait même partie du cercle très fermé des dix hommes qui ont atteint les trois pôles de la Terre (pôle nord, pôle sud et Everest). Il est l'un des fondateurs du bureau des guides haute montagne du Cantal il y a deux ans.