Cantal : les villageois du Falgoux se mobilisent pour retrouver "Mimi"

Jeanne-Marie Roussingue, 73 ans, est portée disparue depuis mardi dernier. L'ancienne gérante du restaurant chez "Mimi" a laissé ses amis lors d'un promenade sur le col de la Lucharde. Depuis, elle demeure introuvable, malgré une forte mobilisation des gendarmes et des habitants du Falgoux.

Jeanne-Marie Roussingue est une figure locale au Falgoux. Il faut dire que la septuagénaire a tenu pendant plus de 30 ans le restaurant "chez Mimi" dans le village. Plusieurs générations de Fougouniers sont passées par son établissement. Alors fatalement, sa disparition émeut la population. Une quinzaine d’habitants se sont encore mobilisés vendredi matin pour appuyer les recherches menées par les gendarmes de Mauriac. Mardi soir, les trois compagnons de marche de "Mimi" ont signalé sa disparition aux militaires. Après une balade sur les pentes du col de la Lucharde, le petit groupe s'est séparé au lieu-dit "Le Luchard" et Jeanne-Marie s'est retrouvée seule en milieu d'après-midi.

D'importants moyens de recherches

Depuis le signalement de sa disparition, d'importantes recherches terrestres (équipe cynophile) et aériennes (hélicoptère de la gendarmerie d'Égletons en Corrèze) ont été menées dans une zone très escarpée, parfois dans des conditions climatiques défavorables. Un étang privé a même été sondé par des plongeurs. En vain. Les enquêteurs ont perquisitionné son domicile mercredi soir.

La solidarité des villageois du Falgoux

Simplement un grand merci à tous et notre devoir est de continuer encore. Pensée fraternelle, amicale à la famille. https://t.co/rx34ePZGoy — Chambon Louis (@Chambon_louis) March 23, 2017

De corpulence plutôt forte, Jeanne-Marie Roussingue mesure 1m53, a les cheveux courts de couleur châtain clair et les yeux verts. Au moment de sa disparition, la septuagénaire était vêtue d'un pantalon foncé, d'un sweat-shirt à capuche de couleur parme et de chaussures de marche basses. Elle était en possession d'un bâton de marche en aluminium. Le village de Falgoux ne baisse pas les bras et appelle à un rassemblement samedi à 8 heures au foyer rural pour lancer de nouvelles recherches.

Si vous pensez pouvoir aider les gendarmes dans leurs investigations, vous pouvez contacter la brigade de Saint-Martin-Valmeroux au 04.71.69.20.03 ou le centre opérationnel de la Gendarmerie à Aurillac au 04.71.49.19.91