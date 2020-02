Cantal : un appel à témoins lancé après un accident mortel à Arpajon-sur-Cère

Lundi dernier, une voiture faisait une sortie de route mortelle dans la descente de Senilhes. Un accident qui a coûté la vie à un homme et blessé un autre. La police d'Aurillac lance un appel à témoins pour en comprendre les circonstances.

Lundi 17 février, un peu après 23h, dans la descente de Senilhes, dans le sens Montsalvy-Arpajon, cette Citroën Xsara de couleur bleu foncé a quitté la route. Elle aurait d'abord heurté la rambarde de sécurité une première fois, puis elle serait revenue sur la route, avant de heurter à nouveau la glissière, un peu plus loin. Elle a ensuite basculé en contrebas, six à sept mètres plus loin.

Un jeune homme de 17 ans, seulement blessé, a réussi à s'en extirper, puis a ensuite prévenu les secours, qui sont vite arrivés sur place. Mais l'autre occupant de la voiture, un homme de 18 ans, n'a pas survécu.

Une enquête est ouverte. Avec cet appel à témoins, les gendarmes cherchent à en savoir plus sur les circonstances de cet accident, notamment sur l'identité du conducteur, et savoir ce qui a pu conduire à ce drame.