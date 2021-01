Cantal : un homme découvert mort à Ydes, la piste criminelle envisagée

C'est la compagne de la victime qui a alerté les gendarmes ce matin. Lorsqu'elle est arrivée au hameau de Lagarde, à Ydes, elle a expliqué avoir vu un individu sortir de la maison où vit son compagnon. Ce dernier gisait mort, à l'intérieur.

Un homicide

La thèse de l'homicide est privilégiée, explique la Substitut du Procureur de la République d'Aurillac, mais on n'en sait pas plus sur les circonstances du drame. Le corps de la victime, âgée d'une soixantaine d'années, porterait des traces de blessure par arme à feu et la façade de sa maison a été touchée par des impacts de balles.

L'enquête démarre

Les gendarmes de la Brigade de Recherches de Mauriac sont sur place, rejoints par leurs collègues de la Section de Recherches de Clermont-Ferrand. Un hélicoptère tourne au-dessus de la zone, pour repérer un éventuel véhicule.

Plus d'infos à venir