Cantal : un incendie ravage une étable et tue une dizaine de vaches à Riom-ès-Montagnes

Il était environ 8 heures ce matin lorsqu'un incendie s'est déclaré dans une étable située au lieu dit La Silhol, sur la commune de Riom-ès-Montagnes (Cantal). Le départ de feu est d'origine accidentelle : l'agriculteur travaillait dans le bâtiment sur un petit engin, lorsqu'une flamme serait partie du pot d'échappement. L'incendie a détruit ce bâtiment d'environ 400m2, du foin et de la paille étaient stockés à l'étage. Les 14 pompiers (de Riom-ès-Montagnes, Condat et Ydes) sont venus à bout des flamme après plus d'une heure d'intervention.

Un incendie d'origine accidentelle

Aucun dégât humain n'est à déploré. L'agriculteur a fait sortir ces bêtes rapidement (le bâtiment abritait environ 60 vaches et 60 veaux), beaucoup ont pu être sauvées mais un premier bilan fait état d'une dizaine de vaches mortes dans l'incendie, deux euthanasiées par la suite et trois autres dont le pronostic est réservé.