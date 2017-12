Cantal, France

Les averses et l'arrivée de la neige dans le Cantal aujourd'hui a provoqué déjà de nombreux problèmes sur la route. C'est pour cette raison que le Cantal a été placé en vigilance jaune neige-verglas dès ce soir et jusqu'à demain jeudi 28 décembre 14h.

Selon le bulletin de Météo France, les averses vont s'affaiblir en soirée pour s'arrêter pendant la nuit. De la neige pourrait se voir dès le matin à partir de 500 mètres. Entre Aurillac et Le Lioran, on aura entre 5 et 8 centimètres. Demain matin, il fera aussi très froid, -4°C à Aurillac et en altitude, entre -5°C et -7°C.

#VigilanceJaune neige-verglas : obligation du port d'équipements spéciaux pour tous les véhicules jusqu'au jeudi 28/12 14h00.

Pour plus d'informations >> https://t.co/boPdIOeWI4pic.twitter.com/tT7QQzffmb — Préfet du Cantal (@Prefet_15) December 27, 2017

Obligation de porter des pneus neige sur l'ensemble du département

La préfecture du Cantal, en réaction, a décidé d'émettre un arrêté pour rendre obligatoire le port d'équipements spéciaux, c'est à dire, pneus neige et chaussettes sur toutes les routes du département, hors A75, pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes. La RN 122 de Theizac à Murat est également soumise à cette obligation, mais cette fois-ci pour tous les véhicules.

Pour votre sécurité et celle des autres, il est conseillé d'équiper son véhicule, d'adapter sa vitesse aux conditions de circulations et de faire attention.

Ce soir déjà des perturbations sur la route

Ailleurs dans le département, des perturbations ont eu lieu sur la route. L'A75 était bloquée à 18 heures à cause d'un poids-lourd en travers à Vieillespesse. Il a causé 8 kilomètres de bouchon. Des difficultés ont aussi été rencontrées à Banassac en Lozère. Il est très difficile de circuler encore ce mercredi soir.

Dans le Puy-de-Dôme, les gendarmes ont été appelé non-stop depuis trois heures. La neige n'était pas attendue aussi bas en plaine, et a surpris beaucoup d'automobilistes.