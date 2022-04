Canteleu : La maire, Mélanie Boulanger, mise en examen et placée sous contrôle judiciaire

La maire PS de Canteleu, près de Rouen (Seine-Maritime), Mélanie Boulanger a été mise en examen pour complicité de trafic de stupéfiants et placée sous contrôle judiciaire ce vendredi 22 avril a appris ce lundi France Bleu Normandie auprès du parquet de Bobigny (Seine-Saint-Denis), confirmant une information de Paris-Normandie.

Un de ses adjoints, Hasbi Colak (adjoint au développement économique) est également mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour ces mêmes chefs à savoir : complicité, transport, acquisition, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants.

L'élue socialiste avait été interpellée le 8 octobre 2021 dans le cadre d'un coup de filet dans une affaire de drogue. Au total 19 personnes avaient été interpellées à Rouen, Val de Rueil (Eure) et en région parisienne et 11 d'entre elles avaient été mises en examen.

La maire de Canteleu était ressortie libre au bout de 36 heures de garde à vue. Mélanie Boulanger avait déclaré lors d'une conférence de presse avoir "vécu le pire moment de [s]a vie" et "n'avoir aucun lien avec ces gens-là" (les trafiquants de drogue, NDLR). Des propos qu'elle avait réitérés sur France Bleu Normandie.

L'avocat de Mélanie Boulanger se dit "satisfait" de la mise en examen de sa cliente

L'avocat de Mélanie Boulanger, maître Arnaud de Saint Rémy, affirme avoir lui-même demandé un rendez-vous avec le juge d'instruction, ce que ne confirme pas le parquet de Bobigny, et demandé la mise en examen de sa cliente pour "solliciter des actes d'instructions" et "comprendre les raisons" de l'interpellation et de la garde à vue de la maire de Canteleu en octobre dernier.

Arnaud de Saint Rémy explique sa démarche par une volonté de "lever toutes les ambiguïtés". "Il existe le statut de témoin assisté mais c'est un témoin passif. Nous voulons être acteurs de cette procédure" insiste l'avocat qui dit être "satisfait de cette mise en examen".

Arnaud de Saint Rémy dit par ailleurs s'inspirer de l'affaire de calomnie dont l'ancien maire de Toulouse et défenseur des droits Dominique Baudis avait été victime au début des années 2000. Il avait demandé sa mise en examen pour mieux se défendre et avait obtenu gain de cause. "Je suis certain de l'innocence de Mélanie Boulanger" affirme encore Arnaud de Saint Rémy.

De son côté, maître Jérémy Kalfon, l'avocat d'Hasbi Colak, se refuse à tout commentaire sur cette affaire.