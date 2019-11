Canulars, fausses alertes à la bombe : les auteurs risquent gros

Alsace, France

Fausse bombe, fausse prise d’otage, canulars.... Les fausses alertes se multiplient ces derniers mois en Alsace. Dernier exemple en date : ces appels téléphoniques mercredi 6 novembre, faisant croire à la présence d'une bombe et d'individus armés au lycée Roosevelt à Mulhouse. Le 16 octobre, à Strasbourg, le centre commercial des Halles est resté fermé pendant cinq heures, après un appel malveillant. Le 17 octobre au soir, la gare de Strasbourg était évacuée à son tour, après un appel parlant d'une prise d'otages.

Une enquête systématiquement ouverte

À chaque fois, ces fausses alertes entraînent de grosses perturbations et mobilisent de très nombreuses forces de l'ordre. "Les auteurs risquent jusqu'à deux ans de prison ferme et 30.000 euros d'amende", souligne le capitaine Jean-François Rivière, chef du Centre d'information et de commandement de police à Strasbourg. Une enquête est systématiquement ouverte. Elle s'appuie sur les coordonnées téléphoniques de l'auteur et sur la géolocalisation de son appel, explique encore Jean-François Rivière.

On ne peut pas se permettre de laisser passer de tels actes. Tous ces moyens employés à sécuriser le secteur et à chercher la bombe, ce sont des effectifs et des moyens qui ne sont pas employés à d'autres missions.

Concernant l'évacuation des Halles et de la gare de Strasbourg en octobre dernier, les enquêtes ont été délocalisées et sont toujours en cours. Condamnation la plus récente en Alsace : un homme a écopé d'un an de prison ferme, pour avoir fait croire qu'une bombe allait exploser dans un hôtel près de Mulhouse. Il n'en était pas à son premier appel malveillant.