Corse, France

Dans le centre Corse, les professionnels de la montagne sont en colère contre un arrêté municipal qui interdit l'accès au canyon de la Ruda.

Une quinzaine de jours après l'accident qui a fait cinq morts dans le canyon de Zoicu, sur la commune de Soccia, la réglementation de l'activité canyoning est à nouveau au centre d'une polémique. Au lendemain du drame, le maire de Corscia, dans le Niolu, a pris un arrêté municipal interdisant à toute personne d'emprunter le canyon de la Ruda, situé sur sa commune, au pied du Monte Cintu. Il s'agit d'une interdiction permanente, quelles que soient les conditions météorologiques. Une décision contestée par les accompagnateurs qui fréquentent le canyon. La fédération française de montagne et d'escalade a déposé un référé devant le tribunal administratif de Bastia.

Au lendemain du drame, le maire de Corscia, dans le Niolu, a pris un arrêté municipal interdisant à toute personne d'emprunter le canyon de la Ruda. © Maxppp - Maxppp

Aucun incident en 27 ans

" Les moniteurs de canyon sont à même de juger du temps qu’il fait", estime Paul-André Acquaviva, moniteur de canyoning et représentant corse de la fédération nationale. " _Personnellement j’ai équipé ce canyon là il y a 27 ans, je n’ai jamais eu un incident_. Je rappelle que les interventions de secours en canyoning sont rares, que les contrôles effectués par les services de l’État ne relèvent que très peu d’infractions, que c’est un canyon où il y a très peu de rochers, donc les crues mettent beaucoup de temps à monter et qu’il y a des échappatoires tout le long du torrent. "

"Principe de précaution"

De son côté, le maire de Corscia indique qu'il s'agit d'appliquer le principe de précaution, compte tenu de l'actualité tragique de Soccia. Selon lui, l'activité de canyoning mérite d'être mieux encadrée. C'est pourquoi, malgré la colère des professionnels, Jean-Félix Maestracci affirme qu'il ne reviendra pas sur son arrêté.

Le canyoning est un sport en plein développement, mais "pas assez réglementé" selon le maire de Corscia © Maxppp - Maxppp

Business is business

« Il faudrait réglementer un peu plus ce genre de sport de nature de façon à ce que les communes ne soient pas prises à défaut quand il y a un accident", estime Jean-Félix Maestracci. "La commune n’a aucune visibilité sur les moniteurs qui exercent cette activité, n’importe qui peut arriver dans la commune avec quatre ou cinq jeunes et dire nous faisons du canyoning ! Bien sûr qu’il y a danger, business is business ! Quand ils ont dix personnes qui viennent faire du canyoning ils ne vont pas renoncer pour quelques gouttes de pluies. "

Trois sociétés spécialisées fréquentent régulièrement le canyon de la Ruda.

Mais depuis deux semaines, ils sont donc dans l'obligation d'annuler leurs sorties avec comme conséquence un fort manque à gagner.

L'arrêté municipal devant la justice

Une procédure a été engagée par les professionnels du canyoning.

La fédération française de montagne et d'escalade a attaqué l'arrêté municipal, via une procédure de référé. Le tribunal administratif de Bastia devra statuer avant la fin du mois.