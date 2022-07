Cap d'Agde : un couple arnaque les propriétaires avec des faux chèques, deux plaintes déposées

Un couple semble vivre la belle vie au Cap d'Agde (Hérault) sans payer un centime. D'après les témoignages de propriétaires et d'une agence recueillis par France Bleu Hérault, ils signent des faux chèques pour passer quelques semaines dans les logements au bord de la mer. Ils ont répété la méthode au moins trois fois depuis 2020. Deux propriétaires de résidences saisonnières ont porté plainte en cette fin juin, après que la banque à refusé des chèques signés par le couple.

"Il m'a dit que sa femme était malade"

Thierry, qui habite à Paris, est propriétaire d'un studio avec une grande terrasse à deux pas de la mer au Cap d'Agde. Jeudi 10 juin, le gardien de la résidence voit débarquer ce couple de 70 ans environ, le femme a un carré blond, l'homme un bouc blanc. Ils "présentent bien", mais sont visiblement en panique.

"Ils lui ont expliqué qu'ils avaient un appartement vétuste qu'ils devaient quitter d'urgence parce que le balcon allait s'effondrer", explique Thierry, qui accepte de les dépanner avec un contrat de location. A la demande du couple, il accepte de baisser son tarif. "J'étais en toute confiance, explique Thierry. Et j'étais un peu en panique pour eux, parce qu'il m'a dit que sa femme était malade".

Le couple fait livrer ses meubles dans un autre logement de la même résidence, qui appartient à Françoise, une propriétaire drômoise qui a elle aussi accepté de les dépanner.

Les chèques refusés par la banque

Avant de s'installer, le couple signe un chèque de location et un chèque de caution. Le chèque apparait bien sur le compte bancaire de Thierry, mais dix jours plus tard, la banque fait opposition et retire les 650 euros de versement. "Ils ont bien évidemment fait les surpris", dit-il.

"J'était en toute confiance" : Thierry raconte comment il s'est fait arnaquer par des personnes âgées Copier

D'après Thierry, "ils font des chèques en présentant une pièce d'identité, comme ça on ne se méfie pas, puis ils font une opposition comme s'ils avaient perdu le chéquier". Thierry, tout comme François, l'ont relancé plusieurs fois, "mais à chaque fois le bouclier c'était 'ma femme est souffrante"'. Le Parisien découvre finalement que leur compte est vide. Les deux propriétaires n'espèrent pas récupérer l'argent, mais ont tout de même porté plainte.

"Ils ont même été jusqu'à changer les verrous"

Pour alerter les autres propriétaires, Thierry a partagé son témoignage sur une page Facebook du Cap d'Agde. Une agence immobilière l'a contacté, lui expliquant avoir été la cible du même couple en pleine saison estivale. Ils ont loué un appartement tout le mois d'août mais ont payé avec un chéquier relié à un compte clôturé.

"Ces personnes ne nous ont plus donné signe de vie et ont même été jusqu'à changer les verrous du logement que nous avons en gestion, explique l'agence par mail. Nous avons dû faire appel à un serrurier afin de pouvoir entrer à nouveau dans le logement". Le directeur de l'agence a finalement croisé le mari dans la rue, et a interpellé un policier qui passait pas là. Le mari a fini par payer en laissant une enveloppe dans la boite de l'agence.

Suite à cette histoire, Thierry ne logera plus personne, "âgée ou pas âgée, à la rue ou pas à la rue", avant d'avoir reçu un virement bancaire. A part celles de Thierry et Françoise, le commissariat d'Agde n'enregistre pas d'autres plaintes.