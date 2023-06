Vente exceptionnelle du château de la Garoupe au Cap d'Antibes, un bijou de la Côte d'Azur

Un château en vente au Cap d'Antibes : la procédure est "exceptionnelle, hors normes". Le château de la Garoupe, visible de loin au large du Cap d'Antibes avait été confisqué en 2015 à l'homme d'affaires russe Boris Berezovski.

La vente est gérée par l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), un organisme public dépendant du ministère de la Justice et des Comptes publics. Les fonds de cette vente seront versés à l'État.

L'appel à candidatures sera lancé du 16 juin au 17 juillet 2023. Une première décision de recevabilité des dossiers sera annoncée mi-août. Le notaire de l'AGRASC en charge de la vente doit s'assurer après une enquête et des investigations de la fiabilité des potentiels acquéreurs. Dans un deuxième temps, si la candidature est acceptée, des visites seront organisées pour les candidats et des offres de prix pourront être proposées.

Aucun prix n'est fixé avant la vente aux enchères.

Une propriété de grand luxe sur la Côte d'Azur

Il s'agit d'une maison de maître entouré de cinq autres bâtiments dans un parc paysager d'environ 10 hectares avec une piscine, un jacuzzi et un terrain de tennis.

Le château de la Garoupe et la propriété voisine du clocher avaient été confisqués par la justice comme les produits d'un délit de blanchiment aggravé. La justice française, sollicitée par la Russie, a mis plus de 10 ans à démêler cette affaire qui concerne des sociétés dans le monde entier. Il a fallu retracer les flux d'argent qui ont permis l'acquisition pour 8,4 millions d'euros, via la société Sifi, du château en 1996, puis l'année suivante du clocher acquis pour 13,5 millions d'euros.

Le communiqué officiel

Ce joyau immobilier de la "French Riviera", construit pour un Lord anglais et par lequel sont passés Pablo Picasso, Cole Porter ou encore Ernest Hemingway, représente un héritage architectural et culturel hors norme et son acquisition offre une opportunité unique de posséder une résidence de prestige chargée d’histoire dans un cadre enchanteur, alliant harmonieusement charme méditerranéen et modernité. Sa situation privilégiée sur le Cap d’Antibes en fait une occasion rare pour les personnes recherchant une résidence de prestige, à la vue panoramique imprenable sur la mer Méditerranée. L’ensemble immobilier est composé :

- d’une maison de maître élevée sur un niveau de sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage avec combles d’une surface habitable d’environ 1300 m²

- de cinq autres bâtiments servant de dépendances ou de locaux d’habitation dont certains sont à restaurer, totalisant une surface de plancher de plus de 630 m²

- d’un parc paysagé d’environ dix (10) hectares comprenant notamment une piscine, un jacuzzi et un terrain de tennis. La procédure de vente sous forme d’appel à candidatures, confiée à l’étude notariale CHEVREUX (Paris 8e), se déroulera en deux phases : À partir du 16 juin 2023 et jusqu’au 17 juillet 2023 à 12 h (heure Paris)

les personnes intéressées par l’acquisition de cette propriété unique auront l’opportunité de se faire connaître en soumettant un dossier de présentation au notaire de l’Agrasc.

L’objectif de cette étape est de s’assurer de la solidité financière des candidats potentiels et de garantir une sélection rigoureuse des futurs propriétaires. Une fois que l’Agrasc aura examiné et approuvé les dossiers, les candidats retenus se verront communiquer les détails spécifiques de cette propriété et seront invités à présenter leurs offres à partir de septembre 2023.

Plus d’infos sur chateaudelagaroupe.com