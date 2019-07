Cap découverte : renaissance du site de loisir du Tarn qui est désormais gratuit

Le Garric, France

Renaissance, renouveau ce sont les mots prononcés au moment de présenter le "nouveau Cap découverte". Un renouveau basé sur la gratuité. Le parc de loisir situé dans une ancienne mine à ciel ouvert est désormais accessible gratuitement. La plage a été rénovée et agrandie. Elle accueille désormais les touristes et les tarnais sur plus de 4000 m2. Vous pourrez avec votre famille tester (toujours gratuitement) le paddle, les pédalos, les petites voitures électriques, les trampolines, les skate-park et un jardin d’enfant. Les pistes de VTT permettent des descente vers la plage tout en remontant avec le deux roues en télésiège.

La plage a été agrandie et le département va demander le pavillon bleu. © Radio France - SM

"Réappropriation du site"

Le but, c’est clairement de relancer la fréquentation de ce site en perte de vitesse. L’an passé, il a accueilli un peu moins de 1000 personnes par jour pour 3 millions d’investissement. Le département, gestionnaire du site vie le SMAD (Syndicat Mixte Aménagement Découverte qui regroupe la Région, le département et la communauté de communes Carmausin Ségala) n’affiche pas d’objectif pour cette année de transition mais travaille pour qu’on se réapproprie enfin le site.

Pour faire des économies (estimées à 500.000 euros par rapport à l’année dernière) certaines activités ont été fermées. C’est le cas de la piste de ski et de tyrolienne. Le département gère aussi en direct le site avec le SMAD sans passer par un délégataire.

Le téléski nautique activité phare du site reste payant. © Radio France - SM

Un site ouvert 365 jours par an à terme

Les activités qui étaient rentables ( ski nautique, et luge ) sont encore payantes tout comme un aqualude . Les tarifs ont été repensés et notamment un pass famille à 30 euros.

Cette ouverture pour la saison estivale 2019 ( du 1er juillet au 31 aout de 11h à 19h ) n’est que le premier pas dans la refonte de Cap’découverte. Le but, à terme, c’est que le site soit ouvert 365 jours par an. Le SMAD veut s’appuyer sur les pistes de VTT du site et les 35 km de chemins de randonnée. L’auberge qui accueille des groupes est également en travaux et est totalement repensée.

