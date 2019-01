Cap Ferret : le préfet toujours opposé au projet d'un hôtel 5 étoiles

Cap Ferret, France

Le bras de fer continue entre le maire de Lège-Cap-Ferret Michel Sammarcelli et Didier Lallement, préfet de la Gironde. Sujet de la discorde : la construction d'un hôtel de luxe sur la Presqu'Ile. Vendredi dernier le préfet a fait appel d'une décision du tribunal administratif de Bordeaux. En octobre dernier la justice avait en effet donné son feu vert à la construction d'un établissement cinq étoiles au Cap Ferret.

Le permis de construire était contesté par le représentant de l'Etat ainsi que Pascal Bataille, propriétaire de l’hôtel voisin "Côté Sable" sans compter une association de riverains. En cause selon les porteurs des différents recours : des problèmes de règles d'urbanisme et des risques de submersion. Ces arguments ont été rejetés en première instance mais il y aura donc bien une deuxième manche devant le tribunal administratif.

Parfois la rigidité préfectorale m'interpelle et me surprend. Le préfet a perdu en première instance. Il fait appel, c'est son droit.

- Michel Sammarcelli

Rien ne va plus entre le maire et le préfet

Après avoir rejeté son plan local d'urbanisme (PLU) et refusé la construction d'un nouveau lotissement le préfet s'en prend maintenant au projet d'hôtel. Le dossier "Villa Colette", est porté par le producteur de cinéma Laurent Taïeb et deux autres associés. Il prévoit la construction de 30 chambres et d'un restaurant avec, à la clef, la création de 30 emplois à l'année.

