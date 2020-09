Cap-Ferret : un baigneur de 24 ans porté disparu, les recherches interrompues

Un jeune homme est porté disparu depuis dimanche après-midi, alors qu'il se baignait avec des amis sur la plage du Truc Vert au Cap-Ferret. Très actives dimanche soir, les recherches ont été interrompues par la nuit, et ne reprendront pas, l’espoir de le retrouver est trop faible.

Les recherches, lancées à partir de 17 heures, ce dimanche, étaient d'envergure. Deux hélicoptères, un de la sécurité civile, et l'autre de l'armée de l'air, ainsi qu'un bateau semi-rigide étaient mobilisés au large de la plage du Truc Vert pour retrouver un jeune homme de 24 ans de nationalité turque. Dimanche, il se baignait avec un groupe d'amis lorsqu'ils se sont rendus compte de sa disparition, et ont alerté les secours. L'océan était "relativement agitée" selon la Préfecture maritime, avec des vagues entre 1,25 et 2,5 mètres de haut.

Mobilisés jusqu'à 22 heures, avant que les recherches ne soient interrompues par la nuit, les secouristes n'ont pas réussi à retrouver le jeune homme. Les recherches ne reprendront pas, devant le peu d'espoir de le retrouver. C'était le premier week-end où la surveillance n'était lus en place sur plage du Truc Vert.