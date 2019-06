Capbreton : cette fois la SEPANSO s'attaque aux panneaux de pub à l'entrée de la ville

L'entrée de Capbreton et les panneaux visés par la SEPANSO

La Sepanso des Landes attaque le Préfet des Landes devant le tribunal administratif de Pau. L'association écologiste souhaite faire retirer 27 panneaux publicitaires aux entrées de Capbreton.

Des panneaux jugés illégaux car, selon les militants, le code de l'environnement les interdits à l'extérieur des communes sur le domaine public. Ce sur quoi préfet, mairie et défenseur de l'environnement sont d'accord. Mais la SEPANSO accuse le préfet de laisser faire.

Georges Cingal, président de la SEPANSO des Landes Copier

Le préfet des Landes, Frédéric Vaux répond que La SEPANSO se trompe de méthode. Mais sur le fond, il est d’accord. Ces panneaux sont illégaux.

Frédéric Vaux, le préfet des Landes, répond à l'association écologiste. Copier

D'accord sur le fond, pas sur la forme

Sur le fond et la Sepanso et le préfet des Landes sont d'accord ou presque. Les panneaux à l'entrée de la commune de Capbreton sont illégaux. Il y en a 27 pour la SEPANSO, pas autant dit le préfet car certains pourraient être installés sur des propriétés privées.

Ce sur quoi la SEPANSO et le préfet des Landes s'opposent, c'est sur la méthode. Les écologistes aimeraient "que tout disparaisse" et tout de suite, par le concours de la force publique. Le préfet des Landes préfère, dans ce cas là, la pédagogie à la répression. Frédéric Vaux veux prendre le temps de sensibiliser les annonceurs. Pourquoi ?

C'est un commerçant, propriétaire d'un panneau à l'entrée de Capbreton qui le résume le mieux : "il faut qu'on soit vu pour survivre", explique le patron d'une entreprise de loisir qui a installé effectivement lui même son panneau de manière sauvage.

Mais il y a d'autres cas qui interrogent plus. Toutes les personnes qui ont installé ces panneaux ne l'ont pas fait toute seule. Plusieurs commerçants de Capbreton sont passés par une société : un publiciste. Un monsieur pas du tout content que nous l'appelions pour fourrer notre nez la dedans. Il fabrique, pose et loue à l'année ces panneaux à des commerçants. Il y aurait donc une somme à payer pour louer des emplacements publicitaires illégaux. Et que les autorités demandent très diplomatiquement d'enlever.