Capbreton : elle convainc la banque CIC de ne plus proposer de ballons gonflables comme goodies

Les agences de la banque CIC Sud-Ouest ne proposeront bientôt plus de ballons en plastique comme objets publicitaires. L'association Pickitup40, association basée à Capbreton et Hossegor qui organise de nombreux ramassages de déchets sur les plages, a réussi à convaincre le directeur régional Sud Ouest de la banque CIC du danger des ballons de baudruche.

"On en ramasse tous les jours"

Géraldine Jourdan préside l'association Pickitup40. Tous les week-end, elle organise des ramassages de déchets sur les plages de Capbreton, Hossegor ou Seignosse dans le Sud des Landes. Il y a quelques semaines, en marchant dans le centre de Capbreton, elle passe devant une banque CIC située à environ 900 mètres de la plage. Dans le hall de la banque trône un bouquet de ballon de baudruche siglé au nom de la société. Il s'agit de goodies, des objets publicitaires à destination des enfants des clients.

"Le week-end dernier, on était encore à la plage d'Hossegor. On a fait un ramassage et on a trouvé une dizaine de reste de ballon de baudruche", explique Géraldine Jourdan. "En plus, les ballons de baudruche se décomposent en petites particules. C'est très élastique et du coup pour les poissons, c'est catastrophique".

"Quand il y a des remarques pertinentes, on les écoute"

La présidente de l'association de défense de l'environnement demande alors à la directrice de l'agence de Capbreton s'il est possible de retirer ces ballons, argument de sensibilisation sur les dégâts de ces objets plastique à usage unique à l'appuie. L'agence fait remonter l'information jusqu'au directeur général du CIC Sud Ouest qui chapeaute les agences d'une grande partie de la région Nouvelle-Aquitaine et de la Région Occitanie.

"Je vous confirme que nous avons décidé d'arrêter l'utilisation de ballons gonflables comme goodies pour communiquer", nous a répondu Patrice Cauvet. Le directeur général du CIC Sud-Ouest assure qu'il doit annoncer cette décision à ses directeurs d'agence lors d'une réunion au début de l'année 2022. "Moi j'ai trouvé, quand cela nous a été signalé, que c'était une remarque pertinente. Et quand il y a des remarques pertinentes, on les écoute et on se met derrière en marche pour en tenir compte".