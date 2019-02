Capbreton : une enquête préliminaire ouverte pour l'attribution d'un bar restaurant de plage

Capbreton, France

Le parquet de Dax a ouvert une enquête préliminaire qui vise la mairie de Capbreton après avoir reçu un courrier de signalement de l'association Anticor. Un courrier du président national de l'association, Jean Christophe Picard envoyé en septembre dernier. "D'après les éléments que nous avons, il y a deux griefs principaux, explique le militant. D'une part un seul candidat a été invité à négocier. Par ailleurs, l'association Santocha Surf Club a été évincée au motif qu'il s'agissait d'une association alors que le règlement de la consultation ne l'interdisait pas. "

Les règles élémentaires de respect d'égalité entre les candidats n'ont pas pas été complètement respectées." Jean Christophe Picard, président national d'Anticor

Des soupçons de favoritisme pour l'association Anticor, balayé par le maire de Capbreton Patrick Laclédère. "On est pas inquiet. Nous avons un courrier du contrôle de légalité de la préfecture qui nous indique que la procédure a été faite comme il fallait".

Le Directeur Général des Services de la mairie de Capbreton a déjà été entendu par les enquêteurs. Un élu de la majorité et un de l'opposition, qui ont participé à la commission municipale d'attribution, vont l'être dans les prochains jours.

Ce qu'on sait, c'est que cinq candidats avaient postulé pour cette paillote, dont le Santocha Surf Club . Les candidatures ont été notées et classées selon le cahier des charges par les services de la mairie. La procédure. Raphael Saint André est arrivé en tête du classement suivi de près, visiblement, par un autre candidat. Compte tenu de la proximité des deux notations, la mairie explique avoir décidé de faire passer un oral aux deux premiers. Pour les départager.

Mais il n'y aura pas de match. Celui qui était arrivé deuxième décide subitement de ne plus postuler. Il a trouvé une autre affaire explique-t-on à la mairie de Capbreton. La commission, qui a choisi Raphael Saint-André à l'unanimité, n'a pas jugé utile de faire venir le candidat qui était classé troisième. Le club de surf.

"C'est notre seul tort" dit un élu d'opposition qui a participé à cette commission et pour qui il n'y a pas d'affaire. Pour lui, la Cabane Terramar était la mieux classée et faisait l'unanimité. "Pas certain que l'infractions soit caractérisée" dit une source proche de l'enquête. "On cherche surtout à nous nuire" conclu le maire de Capbreton.