Le nourrisson retrouvé mort à Cappelle-la-Grande, près de Dunkerque, n'était pas mort-né

L'autopsie réalisée lundi a montré que le nourrisson trouvé au pied d'un immeuble à Cappelle-la-Grande, à côté de Dunkerque, n'était pas mort-né. Sa mort a été causée par une chute depuis le premier étage.

Contrairement à ce qu'a indiqué la jeune mère aux enquêteurs, son enfant n'était pas mort-né. C'est ce que montre l'autopsie réalisée lundi sur le petit corps. Selon le procureur de la République de Dunkerque, la mort du bébé est due à une chute du premier étage.

La jeune femme de 21 ans, étudiante en droit à Lille, a accouché seule dans sa chambre, chez ses parents. Elle avait expliqué lors de ses auditions qu'elle avait jeté le corps par la fenêtre de sa chambre lorsqu'elle avait entendu son père venir. C'est un passant qui a découvert le petit corps au pied de l'immeuble dans la nuit de samedi à dimanche.

Le père était au courant de la grossesse

La jeune femme avait également indiqué que le père du bébé vivait au Canada et qu'il n'était pas au courant de sa grossesse. Mais selon le procureur de Dunkerque, les échanges de messages retrouvés sur les smartphones et ordinateurs montrent que le père avait bien été mis au courant et qu'un avortement avait été évoqué. Contrairement à ce qu'avait indiqué la jeune femme, le père se trouverait en région parisienne. Le parquet de Dunkerque a requis la mise en examen de la jeune femme et son placement en détention provisoire.

(avec AFP)