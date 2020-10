Car-jacking à Canet-en-Roussillon : trois mineurs interpellés

Ils auraient agressé une dame de 77 ans et volé sa voiture le 17 octobre dernier. Trois mineurs de 17, 16 et 14 ans ont placés en garde à vue : deux d'entre eux ont été écroués avant leur procès.

Les gendarmes ont arrêté trois adolescents dans les Pyrénées-Orientales : ils sont soupçonnés d'avoir agressé et volé la voiture d'une dame de 77 ans. L'agression s'est produite à Canet-en-Roussillon sur le parking de l'Hyper Casino, le 17 octobre dernier.

Le lendemain, les gendarmes de Sainte-Marie-La Mer repèrent la voiture, retrouvée accidentée à 2 kilomètres de la commune : le conducteur âgé de 16 ans a pris la fuite à pied. Déjà recherché, il est finalement localisé et interpellé par la brigade de gendarmerie de Canet, la BRI (Brigade de Recherche et d'Intervention) de Perpignan, et puis enfin le PSIG (Peloton de Sécurité et d'Intervention de la Gendarmerie) de Pollestres.

Placé en détention provisoire

Le jeune homme a été placé en garde à vue pour le vol de voiture, mais aussi pour refus d'obtempérer et conduite sans permis. Il a été incarcéré. Les gendarmes ont aussi interpellé à Perpignan deux de ses complices présumés : un mineur de 17 ans, lui aussi écroué et un troisième âgé de 14 ans. Lui a été placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès.