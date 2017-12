La jeune miraculée de 3 ans après le gros accident de la route mercredi vers 19h sur l'autoroute A 64 à hauteur d'Ibos est paloise, toute comme sa grande soeur de 6 ans. Trois autres personnes sont plus légèrement blessées.

Pau, France

Heureusement, la vie de la petite Paloise de 3 ans n'est pas en danger. Elle a été transportée à l'hôpital de Pau mercredi soir ou elle était encore en observation jeudi. Elle souffre d'une fracture à l'arcade sourcilière. Selon la brigade motorisée des gendarmes de Tarbes, la petite fille était attachée dans un siège auto, au moment de l'accident mercredi, à hauteur d'Ibos, en arrivant sur Tarbes. Sa soeur de 6 ans n'est pas gravement touchée. Trois autres personnes de Pau et Tarbes sont plus légèrement blessées, et souffrent pour la plupart d'entorses cervicales.

Huit voitures et un camion impliqués

On vous a parlé de ce gros accident dès jeudi matin sur France Bleu Béarn. Il tombait de la neige fondue mercredi vers 19h. C'est sans doute ce qui a provoqué l'accident, sans compter un orage de grêle dans la descente à l'arrivée sur Tarbes. Un accident géant. Au total, huit voitures et un poids lourd ont été impliqués. Il y a d'abord eu un premier accident entre deux voitures. Une voiture est venue ensuite les percuter. Puis il y a eu un suraccident avec un camion. Et enfin un 2e suraccident avec plusieurs voitures dont celle des deux enfants.