Carambolage dans le Gard à Saint-Alexandre : sept blessés

Sept personnes ont été blessées ce jeudi matin dans un accident sur la départementale 86, à Saint Alexandre, entre Bagnols sur Cèze et Pont Saint Esprit (Gard). Un accident mettant en cause deux poids lourds et trois voitures. C'était peu après 8 heures du matin. Le temps d'intervention des secours, une déviation a été mise en place pour les voitures mais elle est inaccessible aux camions, qui doivent patienter.

