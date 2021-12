Carambolage en Charente-Maritime : l'A10 coupée pendant deux heures dans le sens Paris-Bordeaux

Une collision a eu lieu ce mercredi midi sur l'autoroute A10 en Charente-Maritime. Trois voitures et un mini-van sont entrés en collision. Heureusement, seulement des blessés légers. Mais l'autoroute, dans le sens Paris-Bordeaux, a été coupée à hauteur de Bois (entre Mirambeau et Pons).

Trois véhicules et un mini-van se sont percutés.

Un carambolage sur l'autoroute A10... il a eu lieu ce mercredi midi, dans le sud du département, à Bois, entre Mirambeau et Pons. Trois voitures et un mini-van se sont percutés. Treize personnes impliquées, mais heureusement seulement 5 blessés légers selon les pompiers. Par contre, l'A10 a été coupée dans le sens Paris-Bordeaux pendant un peu plus de deux heures. Une déviation a été mise en place à partir de Pons pour faciliter la circulation des véhicules de secours. Tout est rentré à la normale après 14h30.