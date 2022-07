Trois voitures se sont percutées à Saint-Denis-le-Gast, dans le Centre-Manche, ce dimanche 31 juillet. Huit personnes sont impliquées dans l'accident, dont une femme de 73 ans gravement blessée et trois enfants.

Carambolage entre trois voitures dans la Manche, des enfants impliqués et une septuagénaire gravement blessée

Trois voitures et huit personnes sont impliquées dans cet accident, à Saint-Denis-le-Gast, dans le Centre-Manche.

Le bilan aurait pu être bien plus lourd. Trois voitures se sont percutées près du cimetière de Saint-Denis-le-Gast, entre Coutances et Villedieu-les-Poêles, en cette fin d'après-midi du dimanche 31 juillet. Sur les huit personnes impliquées dans l'accident, une seule est gravement blessée et trois autres le sont légèrement, dont un enfant.

Quatre personnes blessées, dont une gravement

Une des conductrices, une femme de 73 ans, a dû être désincarcérée de son véhicule. Blessée grave, elle a été transportée par l'hélicoptère de la sécurité civile, le Dragon 50, au centre hospitalier de Saint-Lô. Son passager, un homme de 70 ans, est lui légèrement blessé.

Dans la deuxième voiture, une femme de 34 ans et un garçon de 12 ans sont légèrement blessés et transportés à l'hôpital de Coutances. Deux fillettes de 3 et 6 ans sont elles indemnes, comme les deux personnes à bord du dernier véhicule impliqué.

