Carambolage près de Grenoble : 11 blessés dont deux en urgence absolue

On ne connaît pas encore les raisons de cet accident entre trois voitures, hier vers 18h30 sur la nationale 85 à hauteur de Pont-de-Claix, aux sud de Grenoble. Onze personnes ont été blessées, dont deux gravement : une femme de 30 ans et un homme de 38 ans, qui ont dû être hospitalisés en déchocage au CHU de Grenoble.

Parmi les neuf autres blessés plus légers, une femme de 37 ans et ses deux jeunes enfants, de deux et trois ans. Toutes les victimes ont été hospitalisées dans des structures autour de Grenoble. La nationale 85 a été coupée pendant deux heures, avec une déviation mise en place.