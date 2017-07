Carambolage sur l'A10 à hauteur d'Antogny-le-Tillac : 5 blessés dont un dans un état grave

Un accident impliquant deux minibus et une voiture a fait cinq blessés dont l'un est dans un état critique, tôt ce matin sur l'A10 à hauteur d'Antogny-le-Tillac.

Un carambolage a fait cinq blessés ce matin sur l'A10 en direction de Bordeaux, à hauteur d'Antogny-le-Tillac en Indre-et-Loire, c'est à la frontière avec la Vienne. Deux minibus et une voiture sont impliqués. Le premier minibus transportait une famille de belges, deux d'entre eux sont légèrement blessés. L'autre transportait des birmans, l'un d'eux est grièvement blessé, deux autres le sont plus légèrement. On ignore encore les circonstances de cet accident.

L'A10 a été coupée pendant plusieurs minutes pour permettre à 2 hélicoptères de se poser sur la chaussée. La circulation a repris.