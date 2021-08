Carambolage sur l'A21 entre Lens et Douai : 9 blessés dont trois enfants

Deux accidents se sont succédé sur l'autoroute A21 ce mardi 31 août, vers 18h dans le bassin minier. Neuf personnes ont été légèrement blessés, dont trois enfants.

Un carambolage entre cinq véhicules

Le premier est un carambolage entre cinq véhicules au niveau de Lens. Dix personnes ont été impliquées, il y a six blessés légers selon les pompiers du Pas-de-Calais. Parmi les blessés, un petit garçon de cinq ans et une fillette de onze ans. Les victimes ont été prises en charge par une quinzaine de pompiers, et évacuées vers les centres hospitaliers d'Arras et Lens.

Le carambolage a provoqué d'importants ralentissements sur cet axe, dans le sens Aix-Noulette vers Douai. Ces embouteillages ont engendré un sur-accident, un choc entre deux voitures au niveau de la sortie 19, après 18h30. Trois personnes ont été légèrement blessées dont une fillette de neuf ans. Tous ont été transportés vers le centre hospitalier de Douai.