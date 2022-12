Carambolage sur l'A29 près d'Honfleur : dix personnes blessées

Un carambolage sur l'A29 dans les deux sens de circulation a fait dix blessés légers, ce jeudi 8 décembre 2022, peu avant 18h, Un accident "consécutif à une pluie verglaçante", indique les pompiers, qui sont intervenus au niveau de Gonneville-sur-Honfleur (Calvados).

Les secours de trois départements impliqués

Le premier accident de voiture s'est produit entre deux véhicules légers et n'a pas causé de blessé. En revanche un second accident impliquant "quatre véhicules légers et un véhicule utilitaire", en direction du Havre , a fait dix blessés légers.

Ils ont été tous été conduits en urgence relative au Centre hospitalier de Lisieux, celui du la Côte Fleurie ainsi qu'à la Clinique des Ormeaux au Havre. En tout, 37 sapeurs-pompiers provenant de trois départements ont été mobilisés : dans le Calvados, la Seine-Maritime, et l'Eure.

Les secours rappellent par ailleurs "qu'en cette période hivernale, il est important d'adapter sa vitesse en fonction des conditions climatiques".