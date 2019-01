Carambolage sur l'A31 : six véhicules impliqués, sept blessés dont un grave

Un accident ce lundi soir peu avant 18h, au niveau de la croix de Hauconcourt, sur l'A31. Six véhicules sont impliqués, deux poids-lourds, deux camionnettes et deux voitures. Une personne est grièvement blessée.

Route de Hauconcourt, Maizières-lès-Metz, France

Décidément une journée noire, ce lundi, sur les autoroutes mosellanes. Après un accident de poids-lourds qui a coupé la circulation sur l'A4 en début d'après-midi, un carambolage s'est produit sur l'A31 peu avant 18h, au niveau de la croix de Hauconcourt, dans le sens Luxembourg-Metz.

14 kilomètres de bouchons à 19h15

Six véhicules sont impliqués dans l'accident, deux poids lourds, deux camionnettes, et deux voitures. En tout neuf personnes étaient dans ces véhicules, sept ont été blessées dont une grièvement, et deux s'en tirent indemnes, les conducteurs des deux poids lourds. L'accident a occasionné de gros bouchons : il y avait 14 kilomètres d'embouteillages à 19h15.