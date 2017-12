Une petite fille de 3 ans a été gravement blessée ce mercredi soir lors d'un accident sur l'A64. L'autoroute a été coupée pendant plus de deux heures.

Une petite fille de 3 ans a été gravement blessée lors un accident ce mercredi soir sur l'A64 entre l'aire des Pyrénées, sur la commune de Ger, et la sortie ouest de Tarbes, dans le sens Pau-Tarbes. Un carambolage s'est produit entre 8 voitures et un poids-lourd, peu après 19h.

Un accident peut-être dû aux mauvaises conditions météo, il pleuvait de la neige fondue. Sept personnes ont été blessées, six légèrement et donc cette petite fille de 3 ans qui a été transportée à l'hôpital de Tarbes et devait être transférée à Toulouse.

L'autoroute a été coupée pendant plus de deux heures, avec sortie obligatoire à Soumoulou, le temps que les secours interviennent. La circulation a été rétablie sur une voie vers 21h30.