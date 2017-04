Carambolage sur l'A7 dans la Drôme : un mort et cinq blessés

L'autoroute A7 a été coupée pendant près de deux heures à la hauteur de Livron-sur-Drôme après un carambolage entre sept véhicules qui a fait un mort et cinq blessés ce vendredi peu après 18h dans le sens sud-nord.La circulation reste encore très difficille dans ce secteur.

Un carambolage impliquant sept véhicules provoque de grosses difficultés de circulation ce vendredi sur l'autoroute A7 à la hauteur de Livron-sur-Drôme , en direction de Lyon.

Un mort et cinq blessés dont un grave

Le carambolage a fait un mort et cinq blessés dont un grave , un enfant de 4 ans qui a été médicalisé sur place.On ne connait pas les circonstances de l'accident mais la circulation est très perturbée.L'autoroute a été coupée pendant près de deux heures , le temps pour les secours d'évacuer les victimes. Une voie a été rétablie aux alentours de 20h mais les difficultés persistent. On a compté jusqu'à 22 km de bouchons. Il est conseillé aux automobilistes de quitter l'autoroute à Bollène et de rejoindre Valence par l'itinéraire bis par Grignan , Crest et Chabeuil.