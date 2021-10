Un important accident s'est produit ce dimanche peu après 9 heures sur l'autoroute A6, à hauteur de Saint-Cyr-les-Colons (Yonne). Huit véhicules et 23 personnes ont été impliquées. On compte six blessés légers. La circulation a pu reprendre.

Carambolage sur l'autoroute A6 : 23 personnes impliquées, six blessés légers

L'accident, qui s'est produit à hauteur de Saint-Cyr-les-Colons, impliqué huit véhicules. Les pompiers et les gendarmes sont sur place. (photo d'illustration)

Un accident a eu lieu peu après 9 heures sur l'autoroute A6 dans le sens Paris-Lyon (nord-sud). L'accident a eu lieu au niveau de Saint-Cyr-les-Colons dans l'Auxerrois.

Au total huit véhicules sont impliqués, avec 23 personnes à l'intérieur. Six personnes sont légèrement blessées dont cinq sont transportées à l'hôpital d'Auxerre. Il s'agit de trois femmes de 64, 68 et 75 ans, ainsi que deux hommes de 58 et 64 ans. La sixième victime n'a pas souhaité êtres prise en charge. Les 17 autres personnes impliquées dans l'accident sont indemnes.

On a compté quatre ambulances et 19 pompiers sur place. Selon les pompiers et les gendarmes, il y a eu un premier accident puis deux suraccidents. La circulation n'a pas été coupée, mais un fort ralentissement est constaté en amont de l'accident sur près de trois kilomètres. La circulation a pu reprendre progressivement.