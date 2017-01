Carambolage sur l'autoroute en Corrèze à cause de la neige

La collision en chaîne s'est produite peu après 14 heures sur l'autoroute A89 ce vendredi. Six véhicules sont impliqués dans ce carambolage qui a fait deux blessés.

Il y a, au final, plus de peur que de mal. Un carambolage s'est produit sur l'autoroute A89, dans le sens Brive-Clermont, ce vendredi en début d'après-midi. Peu après 14 heures, six véhicules sont entrés en collision au niveau de l'aire de la Corrèze, sur la commune de Vitrac-sur-Montane : quatre voitures, un fourgon et un poids-lourd. Les conditions météorologiques sont en cause avec des chutes de neige et de grésil dans le secteur. Au total, huit personnes sont impliquées dans ce carambolage, mais seulement deux d'entre elles sont blessées : une femme de 24 ans et un homme de 36 ans. Elles ont été transportées dans les hôpitaux de Tulle et Ussel pour des contrôles.